Svizzera-Bulgaria oggi in tv: orario, programma, probabili formazioni

Dentro o fuori per la Nazionale italiana in quel di Belfast per quanto riguarda le Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2022. Gli azzurri campioni d’Europa in carica dovranno vincere e convincere, ma non solo. Un occhio sarà infatti verso la Swissporarena di Lucerna: si gioca Svizzera-Bulgaria, con gli elvetici che, in caso di successo con diversi gol di scarto, potrebbero sopravanzare la banda di Roberto Mancini in classifica e costringere gli azzurri ai play-off.

Andiamo a scoprire nel dettaglio il programma della sfida e le probabili formazioni.

PROGRAMMA SVIZZERA-BULGARIA

Lunedì 15 novembre

Ore 20.45

Diretta TV non disponibile

Diretta Live scritta su OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA-BULGARIA

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Mbabu, Schar, Frei, Widmer; Zakaria, Freuler; Okafor, Shaqiri, Vargas; Gavranovic.

BULGARIA (4-4-2): Karadzhov; Turitsov, P. Hristov, A. Hristov, Velkovski; Chochev, R. Tsonev, B. Tsonev, Nedelev; Despodov, A. Iliev.

Foto: Lapresse