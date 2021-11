Juventus-Wolfsburg oggi, calcio femminile: orario Champions League, canale tv, probabili formazioni

Oggi, alle ore 21.00, la Juventus Women affronterà il Wolfsburg nel terzo incontro del Gruppo A della Champions League di calcio femminile. Le bianconere, reduci dal successo del primo incontro contro il Servette e dal ko del secondo contro il Chelsea, dovranno cercare di imporsi all’Allianz Stadium ma l’obiettivo è complicato.

Guarda Juventus-Wolfsburg di calcio femminile in esclusiva su DAZN

La formazione allenata da Tommy Stroot è seconda nel campionato tedesco e tra le sue fila ha calciatrici di altissimo profilo che possono fare la differenza in qualunque momento. Tuttavia, la Vecchia Signora nella partita disputata contro il Chelsea ha messo in mostra grandi progressi e vorrà giocarsela fino in fondo. Giova ricordare che il Wolfsburg ha pareggiato per 3-3 la prima sfida contro le Blues e rifilato un pesante 5-0 al Servette nel girone.

Joe Montemurro dovrebbe confermare lo stesso undici che ha giocato contro il Chelsea: Peyraud-Magnin in porta, linea difensiva a quattro composta da Lundorf, Gama, Salvai e Boattin; cerniera di centrocampo con Rosucci, Pedersen e Cernoia; tridente formato da Bonansea, Girelli e da Hurtig. Stroot dovrebbe rispondere con un 4-4-2 vecchio stile: Schult tra i pali e poker difensivo Hendrich, Wedemeyer, Janssen e Rauch. A centrocampo Wassmuth, Oberdorf, Lattweln e Knaak e coppia d’attacco Huth/Roord.

Di seguito il programma del match, come seguirlo in tv, e le probabili formazioni:

PROGRAMMA JUVENTUS-WOLFSBURG

Martedì 10 novembre, Allianz Stadium (Torino)

Ore 21.00 Juventus-Wolfsburg

Diretta tv e streaming IN CHIARO – In occasione del match di Torino, la diretta della sfida verrà trasmessa in streaming gratuito sul canale YouTube ufficiale di DAZN.

Diretta tv a pagamento – Per usufruire del servizio DAZN sarà sufficiente, per gli abbonati, scaricare l’app su smart tv dedicata oppure collegare il televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, oppure utilizzando dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Diretta streaming a pagamento – In streaming, basterà collegarsi al portale di riferimento di DAZN se si vuole accedere tramite pc o notebook, oppure scaricando l’app dedicata se si effettua l’accesso tramite smartphone o tablet.

DIRETTA LIVE testuale su OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-WOLFSBURG

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci, Pedersen, Cernoia; Bonansea, Girelli, Hurtig. All. Montemurro.

WOLFSBURG WOMEN (4-4-2): Schult; Hendrich, Wedemeyer, Janssen, Rauch; Wassmuth, Oberdorf, Lattweln, Knaak; Huth, Roord. All. Tommy Stroot

Foto: Maurizio Valletta – LPS