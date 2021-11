Alcaraz-Rune oggi, NextGen Finals 2021: orario preciso, canali tv, programma, streaming

Prenderanno il via quest’oggi le Next Gen ATP Finals di Milano, il torneo riservato ai migliori otto Under 21 della stagione che precede le ATP Finals di Torino. All’Allianz Cloud la seconda partita odierna vedrà sfidarsi lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero 32 del mondo) e il danese Holger Rune (n. 109 del ranking) nello scontro valido per la prima giornata del gruppo A.

A partire da favorito sarà sicuramente Alcaraz. Lo spagnolo classe 2003 nelle ultime settimane ha stupito davvero tutti con delle prestazioni davvero sensazionali che gli hanno permesso di sconfiggere i nostri Matteo Berrettini e Jannik Sinner e, soprattutto, di raggiungere diversi traguardi importanti negli eventi del circuito maggiore (quarti di finale agli Us Open, semifinale all’ATP 500 di Vienna e quarti di finale al recente Masters 1000 di Parigi Bercy). Dall’altra parte, il danese, anche lui classe 2003, ha giocato per adesso addirittura 90 partite in questo anno solare. L’acuto più grande di questo ragazzo è stato sicuramente il set strappato a Novak Djokovic nel primo turno degli Us Open, mentre tutti i trofei conquistati fin qui sono arrivati dai tornei Challenger (Rune ne ha vinti ben quattro in questa stagione ed è diventato il secondo giocatore più giovane dopo Richard Gasquet ad alzare così tanti titoli Challenger in una singola stagione).

Oggi, martedì 9 novembre, sarà possibile seguire il match tra Alcaraz e Rune in diretta tv su SuperTennis TV, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ed in diretta streaming su Supertennis.tv, Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi fornirà, invece, la DIRETTA LIVE testuale del match.

ALCARAZ-RUNE, ATP VIENNA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTED’ 9 OTTOBRE:

2°incontro sul campo dell’Allianz Cloud (inizio programma dalle 14.00).

In precedenza, dalle ore 14.00, ci sarà l’altro match del girone A, ovvero quello tra lo statunitense Brandon Nakashima (n. 63 ATP) e l’argentino Juan Manuel Cerundolo (n.91 del mondo).

ALCARAZ-RUNE : COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Tennis (205)

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Supertennis.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e NOW.

Diretta streaming gratis su supertennis.tv.

Foto: LaPresse