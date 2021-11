Judo, Europei Under 23: sorteggiati i tabelloni. Italia ambiziosa e con diverse carte da medaglia

Cominciano domani a Budapest i Campionati Europei Under 23 di judo, ultimo grande evento internazionale giovanile della stagione. 299 atleti si daranno battaglia fino a domenica 7 novembre per un totale di 14 titoli individuali ed uno a squadre in palio.

L’Italia si presenta alla rassegna continentale con una rappresentativa di 17 judoka: Alessandro Aramu, Biagio D’Angelo (60 kg), Leonardo Valeriani (66), Alessandro Magnani, Luca Rubeca (73), Tiziano Falcone, Giacomo Gamba (81), Gennaro Pirelli (90) tra gli uomini, Asia Avanzato (48), Martina Castagnola, Kenya Perna (52), Silvia Pellitteri (57), Nicolle D’Isanto, Nadia Simeoli (63), Martina Esposito, Irene Pedrotti (70) ed Erica Simonetti (+78 kg) al femminile.

Quest’oggi sono stati sorteggiati tutti i tabelloni della manifestazione, delineando così il possibile cammino degli azzurri verso il Final Block. Grande attesa nei 48 kg per la giovanissima Asia Avanzato, reduce dal bronzo iridato juniores di Olbia, che debutterà contro la temibile portoghese Raquel Brito per poi poter usufruire di un buon corridoio fino alla finalissima.

Chance importanti di medaglia anche per Martina Castagnola nei 52 kg, dopo il trionfo all’European Open di Malaga, ma si profila all’orizzonte uno scontro molto complesso in semifinale con la tedesca Mascha Ballhaus (terza al Grand Slam di Parigi) per provare a raggiungere l’atto conclusivo. Campo partenti di livello stellare nei 57 kg, dove l’azzurra Silvia Pellitteri andrà comunque a caccia almeno del bronzo.

Dopo le delusioni rimediate agli Europei e ai Mondiali Juniores, la giovane promessa campana Martina Esposito punta in alto nei 70 kg anche grazie ad un tabellone abbastanza agevole fino alle semifinali, ma per centrare il bersaglio grosso sarà necessario un ulteriore salto di qualità contro le olandesi Visser e Kok.

Nel settore maschile gli osservati speciali in casa Italia saranno Biagio D’Angelo e Alessandro Aramu nei 60 kg, ma l’elevato numero di iscritti costringerà gli azzurri a vincere almeno due incontri consecutivi per potersi garantire almeno i ripescaggi per il bronzo. Strada in salita nei 90 kg per Gennaro Pirelli, che in caso di successo all’esordio sarebbe costretto ad affrontare agli ottavi il forte francese Alexis Mathieu per continuare a sognare le medaglie.

