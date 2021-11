Lotta, Mondiali Under 23 2021: Enrica Rinaldi domina la finalina e vince il bronzo nei 76 kg!

Si è appena conclusa alla Stark Arena di Belgrado la quarta giornata di gara dei Campionati Mondiali Under 23 di lotta, riservata esclusivamente alle categorie femminili. Day-4 che ha regalato all’Italia la prima medaglia della manifestazione oltre ad altri segnali positivi, dopo la debacle dei greco-romanisti.

Enrica Rinaldi, sconfitta ieri al debutto dalla colombiana Tatiana Renteria nei 76 kg, ha sfruttato al meglio il ripescaggio regolando quest’oggi per 8-2 l’ucraina Romana Vovchak e poi aggiudicandosi il bronzo grazie ad una splendida vittoria per schienamento contro la kazaka Dilnaz Mulkinova. Si tratta del secondo podio stagionale in un grande evento per la 23enne romagnola, dopo il terzo posto agli Europei Under 23 di Skopje.

Prestazione incoraggiante ma grandi rimpianti nei 62 kg per Aurora Campagna, al rientro dopo un lungo infortunio, capace di spingersi fino alle semifinali con due vittorie nette (schienata la marocchina Zineb Hassoune, manifesta superiorità con l’americana Emma Bruntil) per poi essere beffata dall’ucraina Kateryna Zelenykh praticamente allo scadere sul 3-2. Domani la savonese se la vedrà nella finale per il bronzo con la vincente della sfida tra l’indiana Radhika Radhika e la taipeiana Hsin Ping Pai.

Cammino positivo nei 72 anche per Eleni Pjollaj, sconfitta in semifinale per schienamento dalla francese Kendra Dacher dopo aver regolato in precedenza la tunisina Zaineb Sghaier e la slovacca Zsuzsanna Molnar. La 22enne italiana attende domani una tra la tedesca Lilly Schneider e la bielorussa Anastasiya Zimiankova nello spareggio per il bronzo.

Nei 65 kg Elena Esposito è stata nettamente sconfitta agli ottavi dalla russa Dinara Kudaeva Salikhova, che ha poi raggiunto la finale aprendo le porte dei ripescaggi alla nostra portacolori. La quattro volte medagliata continentale affronterà domani la kazaka Aina Temirtassova con in palio un posto nella finalina contro la turca Asli Demir.

Fuori dai giochi in ottica medaglie le altre due azzurre in gara oggi, con Carmen Di Dio eliminata ai quarti dalla turca Zeynep Yetgil (schienamento) nei 53 kg e la vice campionessa mondiale junior in carica Aurora Russo battuta in rimonta al primo turno dalla norvegese Othelie Hoeie nei 57 kg.

Foto: LPS/Luigi Mariani