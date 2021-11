Jannik Sinner resta in corsa per la qualificazione alle ATP Finals, ma il cammino è decisamente complicato per il tennista italiano. L’altoatesino è purtroppo stato eliminato dallo spagnolo Carlos Alcaraz al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy, mentre due dei suoi avversari diretti per l’accesso al torneo di fine stagione sono ancora in corsa sul cemento indoor della capitale francese. Sono ancora in palio due posti per quella competizione e se li stanno contendendo quattro giocatori. Questa è la situazione aggiornata in tempo reale della ATP Race: Casper Ruud 3185 punti, Hubert Hurkacz 3135 punti, Jannik Sinner 3015 punti, Cameron Norrie 2945 punti.

Il norvegese Casper Ruud è atteso dall’ottavo di finale contro lo statunitense Marcos Giron e poi eventualmente dal quarto di finale contro il vincente del confronto tra il tedesco Alexander Zverev e il bulgaro Grigor Dimitrov. Il polacco Hubert Hurkacz, oggi salvatosi in rimonta contro il tedesco Dominik Koepfer, incrocerà l’australiano James Duckworth ai quarti di finale prima di una possibile semifinale contro il serbo Novak Djokovic (chiamato a battere lo statunitense Taylor Fritz). Da accogliere favorevolmente l’eliminazione del britannico Cameron Norrie agli ottavi di finale contro lo statunitense Taylor Fritz.

Jannik Sinner resta dunque in corsa per qualificarsi alla kermesse di Torino (14-21 novembre) riservata ai migliori otto giocatori della stagione. Le speranze sono flebili, ma non è ancora finita e bisogna provarci fino in fondo. Innanzitutto bisogna augurarsi che Hurkacz e/o Ruud terminino il più presto possibile la loro avventura a Parigi-Bercy, poi si dovrà tentare il tutto per tutto nel torneo ATP 250 di Stoccolma. Al termine dell’evento sul cemento della capitale svedese si tireranno le somme e si delineerà il quadro dei qualificati alle ATP Finals. Diamo uno sguardo dettagliato alla situazione e a tutte le combinazioni possibili: Jannik Sinner si qualifica alle ATP Finals se…

JANNIK SINNER SI QUALIFICA ALLE ATP FINALS SE…

Jannik Sinner deve superare almeno uno tra Hurkacz e Ruud, senza farsi scavalcare da Norrie, per qualificarsi alle ATP Finals. Questa la situazione dettagliata.

JANNIK SINNER E LA CORSA SU HURKACZ:

L’azzurro supera il polacco se:

– Hurkacz perde domani contro James Duckworth e successivamente Jannik Sinner vince il torneo di Stoccolma, ma con Hurkacz eliminato prima della finale.

– Hurkacz perde domani contro James Duckworth e successivamente Jannik Sinner va in finale a Stoccolma, ma con Hurkacz eliminato al primo turno.

JANNIK SINNER E LA CORSA SU RUUD:

L’azzurro supera il norvegese se:

– Ruud perde oggi contro Marcos Giron e successivamente Jannik Sinner vince il torneo di Stoccolma, ma con Ruud eliminato prima della finale.

