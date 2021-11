Una delle novità più interessanti del rinnovamento dello Stadio Santiago Bernabeu, la storica casa del Real Madrid, risiede nella possibilità di essere modulabile a seconda degli sport ospitati. Certo, il calcio ne rimarrà protagonista principale, ma la possibilità di modulare l’impianto in base alla necessità d’uso ne può fare un’arena di grandissima importanza anche per altri eventi.

Come riporta Marca, infatti, il meccanismo del “campo retrattile” può far sì che il Bernabeu sia utilizzato anche per altri scopi, come quelli relativi alla pallacanestro o al tennis, entrambi di grande importanza all’interno della scena sportiva madrilena. La palla a spicchi, ovviamente, ha nella sezione cestistica del Real Madrid la sua punta di diamante, ed è facile pensare che le gare di maggiore importanza dei blancos possano essere giocate con molto più pubblico rispetto a quello, già notevole, del WiZink Center.

Per quel che riguarda il tennis, invece, le idee sarebbero tutte da scoprire. Appare difficile un uso per l’attuale format di Coppa Davis (anche perché quest’anno c’è stato un mix di delocalizzazione (Innsbruck e Torino oltre alla capitale spagnola) e downgrade (dalla Caja Magica alla Madrid Arena), e anche per il Masters 1000 l’utilizzo proprio della Caja Magica non appare in discussione, considerata l’importanza del luogo per Ion Tiriac e le tante polemiche intercorse quando era proprio il Real, a cavallo tra i due decenni, a giocarvi.

Non si tratta però del primo stadio multiuso in Europa. Posta la grande capacità trasformistica degli impianti americani, nel Vecchio Continente esiste un caso famoso di impianto facilmente riadattabile. Si tratta dello Stade Pierre Mauroy, a Lilla, che oltre a essere sede delle partite della locale squadra di calcio ha ospitato numerosi altri eventi. Tra questi, la fase finale degli Europei di basket del 2015 e le finali della Coppa Davis del tempo che fu (2014 Francia-Svizzera, 2017 Francia-Belgio).

Foto: Alexandr Medvedkov / Shutterstock.com