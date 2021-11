Italia-Svizzera in tv: orario, programma, streaming, probabili formazioni

Siamo giunti agli ultimi due incontri che decideranno le Qualificazioni ai Campionati Mondiali di calcio di Qatar2022. L’Italia ospita la Svizzera, prima di andare a chiudere il proprio percorso nel Girone C a Belfast in casa dell’Irlanda del Nord.

Il primo match è quello fondamentale. Allo Stadio Olimpico di Roma domani sera, venerdì 12 novembre, alle ore 20.45, vedremo l’attesissima Italia-Svizzera che, con grande probabilità, deciderà le sorti degli Azzurri verso Qatar2022. Le due squadre, infatti, sono a pari punti in vetta alla classifica con 14 punti in 6 giornate, frutto di 4 vittorie a testa e 2 pareggi.

La compagine allenata dal CT Roberto Mancini mantiene il primo posto grazie alla differenza reti di +11, contro il +9 degli elvetici. Per rimanere in vetta al raggruppamento, quindi, sarebbe sufficiente un pareggio, ma l’Italia vuole chiudere i conti e vincere, dopo avere sprecato un calcio di rigore pesantissimo nel match d’andata. Chi soccomberà, invece, dovrà passare dai play-off, con rischi annessi e connessi, come abbiamo già visto sulla nostra pelle nel 2017 contro la Svezia.

IN TV – Italia-Svizzera sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Rai1, mentre in streaming si potrà seguire su RaiPlay. OA Sport, ovviamente, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo dello “spareggio” verso Qatar2022.

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI MONDIALI QATAR 2022

Venerdì 12 novembre

Ore 20.45 Italia – Svizzera

PROBABILI FORMAZIONI

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne.

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri, Sow; Gavranovic.

Foto: Laprese