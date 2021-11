Italia-Nuova Zelanda in tv, Test Match rugby: su che canale vederla in chiaro, orario, streaming

Primo appuntamento per l’Italrugby nelle Autumn Nations Series e avversaria di giornata, sabato, la Nuova Zelanda. Sfida attesissima e difficilissima quella degli azzurri contro gli All Blacks, sfida che potrete seguire in diretta tv e in streaming

Sedicesima sfida tra l’Italrugby e gli All Blacks nella storia e azzurri alla ricerca del primo successo contro i tuttineri. Ma sarà un’impresa durissima contro una delle squadre più forti al mondo, capace di dominare l’ultima Rugby Championship e di battere nettamente il Galles lo scorso weekend. Di contro, l’Italia arriva dopo anni senza soddisfazioni, con un coach nuovo – Kieran Crowley – e dopo aver saltato i test match estivi.

Nuova Zelanda che si presenta con una formazione molto sperimentale, con tanti cambi rispetto all’impegno di Cardiff, mentre Kieran Crowley ha scelto una squadra esperta, ma con tanti giovani, per iniziare le Autumn Nations Series, che vedranno gli azzurri affrontare Argentina e Uruguay dopo gli All Blacks.

Qui di seguito il programma completo di Italia-Nuova Zelanda, match valevole per i test match autunnali di rugby. Sarà possibile seguire l’incontro solo in diretta televisiva su Sky Sport Uno e su Tv8 ed in streaming su SkyGo.OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

ITALIA-NUOVA ZELANDA: PROGRAMMA

SABATO 6 NOVEMBRE

ore 14.00 Italia-Nuova Zelanda

ITALIA-NUOVA ZELANDA: TV E STREAMING

DIRETTA TELEVISIVA – Sky Sport Uno (201), Tv8

DIRETTA STREAMING – SkyGo

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Simon King/DPPI – LPS