Italia-Argentina rugby: data, orario, programma, canale tv in chiaro, streaming

Secondo appuntamento per l’Italrugby nelle Autumn Nations Series e avversaria di giornata, sabato, l’Argentina. Sfida importante per i ragazzi di Crowley dopo il convincente esordio contro gli All Blacks, e sfida che potrete seguire in diretta tv in chiaro e in streaming.

Ventitreesima sfida tra l’Italrugby e l’Argentina, con gli azzurri che vantano cinque successi, un pareggio e 16 sconfitte, ma Italia che non batte i Pumas dal 28 giugno 2008, quando a Cordoba gli azzurri si imposero 13-12. Da allora sette sconfitte consecutive, ma arrivate quasi sempre dopo match molto combattuti. Se si escludono, infatti, il 37-22 del 2012 (dove comunque il conteggio delle mete fu di 4-3 per i Pumas) e il 15-31 del 2017 a Firenze, tutte le altre partite si sono chiuse con un margine inferiore ai 10 punti.

Argentina che non affrontiamo proprio da quel 18 novembre 2017 a Firenze e Argentina che ha chiuso l’ultima Rugby Championship con sei sconfitte in altrettante partite. I Pumas, però, in questo 2021 hanno affrontato anche la Romania, vincendo, e poi una doppia sfida contro il Galles, impattando 20-20 nel primo match e poi vincendo 11-33 a Cardiff. Insomma, una formazione che l’Italia non può e non deve sottovalutare e una cartina tornasole decisamente più credibile degli All Blacks per capire a che punto è il lavoro di Kieran Crowley.

Qui di seguito il programma completo di Italia-Argentina, match valevole per i test match autunnali di rugby. Sarà possibile seguire l’incontro solo in diretta televisiva su Sky Sport Uno e su Tv8 ed in streaming su SkyGo.OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

PROGRAMMA TEST-MATCH RUGBY

SABATO 13 NOVEMBRE

ore 14.00 Italia-Argentina

ITALIA-ARGENTINA: TV E STREAMING

DIRETTA TELEVISIVA – Sky Sport Uno (a pagamento sul canale 201), TV8 (in chiaro)

DIRETTA STREAMING – SkyGo, TV8.it

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Luigi Mariani – LPS