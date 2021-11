Calendario NextGen Finals 2021: date, programma, orari gironi, semifinali e finale, tv, streaming

Dopo il sorteggio dei gironi è stato rilasciato soltanto l’ordine di gioco della prima giornata delle Next Gen ATP Finals di Milano: martedì 9 novembre due incontri si terranno nella sessione pomeridiana, dalle ore 14.00, mentre altri due andranno in scena nella sessione serale, dalle ore 19.30.

La stessa cosa accadrà mercoledì 10 e giovedì 11 novembre, fino alla fine della fase a gironi, che promuoverà i primi due alle semifinali. Venerdì 12, dalle ore 14:00, si disputeranno le due semifinali, infine sabato 13 novembre, dalle ore 19:30, si giocherà la finale.

Sarà possibile guardare tutti gli incontri in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in chiaro su SuperTennisTV, in diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now e gratuito su supertennis.tv, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match di Lorenzo Musetti.

PROGRAMMA NEXT GEN ATP

Martedì 9 novembre

Centrale

Dalle ore 14:00

(4) Brandon Nakashima VS (5) Juan Manuel Cerundolo

Non prima delle ore 15:00

(1) Carlos Alcaraz VS (7) Holger Vitus Nodskov Rune

Non prima delle ore 19:30

(2) Sebastian Korda VS (8) Hugo Gaston

A seguire

(3) Lorenzo Musetti VS (6) Sebastian Baez

Mercoledì 10 novembre

Centrale

Dalle ore 14:00

Due match

Non prima delle ore 19:30

Due incontri

Giovedì 11 novembre

Centrale

Dalle ore 14:00

Due match

Non prima delle ore 19:30

Due incontri

Venerdì 12 novembre

Centrale

Dalle ore 14:00

Semifinali

Sabato 13 novembre

Centrale

Dalle ore 19:30

Finale

Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennisTV

Diretta streaming su Sky Go, Now, supertennis.tv

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse