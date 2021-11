Calcio femminile, Juventus-Wolfsburg Champions League: programma, orario, dove vederla in tv e streaming

Dopo la bella prestazione contro il Chelsea, la Juventus femminile torna in campo nella Champions League di calcio 2021 per affrontare la capolista Wolfsburg, in testa al girone con 4 punti. Una sfida difficile per le bianconere, ancora a punteggio pieno in campionato, ma alla ricerca del salto di qualità europeo.

La sfida si svolgerà questo martedì, 9 novembre 2021, a partire dalle ore 21 e sarà trasmessa in diretta esclusiva in streaming sulla piattaforma DAZN, in abbonamento a 29,99€ al mese e disponibile per pc, smartphone, tablet e altri dispositivi dotati di connessione internet.

PROGRAMMA JUVENTUS-WOLFSBURG:

Champions League femminile 2021

Martedì 9 novembre 2021

Ore 21 Juventus-Wolfsburg

JUVENTUS-WOLFSBURG IN TV E STREAMING:

Foto: LaPresse