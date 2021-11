Hockey su ghiaccio, Preolimpico 2022: azzurre in campo in Germania, le 23 convocate da Max Fedrizzi

Le Olimpiadi di Pechino 2022 sono sempre più vicine e il torneo di hockey su ghiaccio femminile non ha ancora definito tutte le ammesse alla rassegna a cinque cerchi, con il Preolimpico che vedrà in gara anche l’Italia, a caccia del pass per la competizione più importante.

Proprio quest’oggi il tecnico Max Fedrizzi ha sciolto le riserve sulle 23 convocate per la rassegna che si svolgerà a Füssen (Germania) dall’11 al 14 novembre prossimo. Il via è previsto per l’8 novembre in quel di Egna, per poi trasferirsi subito nella città bavarese.

Qui le azzurre apriranno giovedì 11 novembre contro la Danimarca alle 20.45, per poi riposare venerdì 12 e riprendere sabato 13 contro la Germania alle ore 12, chiudendo dunque domenica 14 alle 15.30 contro l’Austria. L’Italia non partirà certamente con i favori del pronostico, ma potranno schierare una rosa giovanissima, composta da ben tredici giocatrici nate dopo il 2000.

L’elenco delle convocate:

Portiere: Elisa Biondi (Ambri Piotta Girls – SUI), Martina Fedel (Brinkens U18 – SWE), Ilaria Girardi (Lakers Egna).

Difensore: Valentina Bettarini (Eagles Bolzano), Mara Da Rech (Eagles Bolzano), Laura Lobis (Eagles Bolzano), Nadia Mattivi (Boston University – NCAA), Greta Niccolai (Lugano – SUI), Valentina Ricca (Girls Project Aosta), Franziska Stocker (Eagles Bolzano), Amie Varano (Eagles Bolzano).

Attaccanti: Aurora Abatangelo (Lugano Ladies – SUI), Eleonora Bonafini (Eagles Bolzano), Anna Callovini (Eagles Bolzano), Mia Campo Bagatin (Ice Bears Dobbiaco), Anna Caumo (Ice Bears Dobbiaco), Chelsea Furlani (Eagles Bolzano), Samantha Gius (Eagles Bolzano), Sara Kaneppele (Eagles Bolzano), Marta Mazzocchi (Girls Project Aosta), Elena Perathoner (Lakers Egna), Rebecca Roccella (Ambri Piotta Girls – SUI), Carola Saletta (Lausanne – SUI)

Coaching staff: Massimo Fedrizzi (head coach), Martin Pavlu (assistant coach), Luca Giovinazzo (assistant coach)

Foto: Diego Barbieri – FISG