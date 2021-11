All’inizio degli Europei 2021 di hockey pista manca sempre meno. Il 15 novembre infatti gli azzurri di Alessandro Bertolucci debutteranno a Paredes (Portogallo) nella 54esima edizione della rassegna continentale maschile. Ma quali sono le ambizioni dell’Italia?

Il ct nelle ultime settimane, fatte di numerosi raduni in quel di Recoaro Terme, non si è nascosto: l’obiettivo minimo è il terzo gradino del podio, il massimo quello di contrastare lo strapotere dei padroni di casa lusitani e della Spagna cercando di arrampicarsi sino alla finale per il 1° e 2° posto.

L’impresa, per che di questo si tratterebbe, non è facile, anche se in un 2021 che ha visto lo sport italiano andare a prendersi successi a raffica in tutte le discipline, Ambrosio e soci ci vogliono provare.

Il calendario porrà di fronte alla selezione tricolore subito la Francia: tutto sommato un buon esordio. Una nazionale che si può battere senza troppi patemi d’animo e che potrebbe aiutare gli azzurri a rompere il ghiaccio, anche perchè martedì 16 è previsto il primo “crash test”: la sfida contro la Spagna.

Già dopo due giorni quindi si potrà ipotizzare quale potrebbe essere il cammino dei ragazzi di Bertolucci in quel di Paredes, anche se nessun match sarà di fatto scontato.

Di certo l’Italia proverà a mettere sul campo freschezza, imprevedibilità e acume tattico: tre doti che potrebbero fare male non solo ad Andorra, Germania e Francia, sulla carta inferiori alla nazionale italiana, ma anche a Spagna e Portogallo.

Ancora pochi giorni e poi sapremo: la parola al campo, in questo caso alla pista, unica giudice suprema.

Foto: Marzia Cattini