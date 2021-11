Golf, PGA Tour 2021-2022: Viktor Hovland in testa al World Wide Technology Championship dopo tre giri

Al termine del moving day del World Wide Technology Championship sul percorso del Camaleón Golf Club di Playa del Carmen in Messico, il norvegese Viktor Hovland ha raggiunto la vetta della classifica. Giro straordinario del componente del Team Europe di Ryder Cup che firma una carta immacolata senza bogey e con nove birdie. Il suo 62 gli vale il miglior giro di giornata e uno score totale di -19 con cui guadagna due posizioni, portandosi in testa a 18 buche dalla fine.

Il primo inseguitore di Hovland è l’americano Talor Gooch, anche lui autore di un buonissimo terzo giro in 63 colpi per raggiungere il punteggio di -17, a due colpi dal leader. Alle sue spalle troviamo il numero 7 del ranking mondiale Justin Thomas. -16 per lui con un ottimo terzo giro in 64 colpi. Anche i due americani non hanno fatto segnare alcun bogey nelle proprie carte odierne.

Rimane in alta quota, al quarto posto, il beniamino di casa Carlos Ortiz. La vetta è ora distante 5 colpi per lui che, chiudendo con un giro comunque positivo in 67, non è riuscito a tenere il ritmo dei primissimi. Quinto posto in condivisione a -13 per lo spagnolo Sergio Garcia e l’americano J.J. Spaun, entrambi autori di un giro in -4 oggi.

Giornata molto difficile per il leader dopo i primi due turni Mathew Wolff. Giro addirittura in 74 colpi, per un +3 che lo porta a -10, facendogli perdere 16 posizioni. Stesso destino per due dei giocatori al quinto posto ieri, Ryan Palmer e Bill Haas, che con giri in 72 e 73, perdono rispettivamente 32 e 40 posizioni.

