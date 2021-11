Golf, European Tour 2021: Thomas Pieters si aggiudica il Portugal Masters. Bertasio e Laporta in top ten!

I golfisti professionisti dell’European Tour si mettono alle spalle un nuovo torneo di questa stagione 2021. Il Portugal Masters (montepremi 1,5 milioni di dollari) si è da poco concluso con il successo di Thomas Pieters. Il belga chiude la kermesse lusitana con lo score complessivo di -19 (265 colpi) dopo aver concluso le fatiche domenicali con un solido -3.

Sul percorso par 71 del Dom Pedro Victoria Golf Course di Vilamoura (Portogallo) a due lunghezze dal vincitore in piazza d’onore troviamo un terzetto composto dal francese Matthieu Pavon, e dai danesi Nicolai Hojgaard e Lucas Bjerregaard. -13 e quinta posizione per l’inglese Mattew Jordan e per l’italiano Nino Bertasio. Quest’ultimo, in testa al termine dei primi due round, riscatta la prova opaca di sabato siglando un ottimo -4 di giornata.

Buona anche la prestazione di un sempre più convincente Francesco Laporta. Il pugliese chiude settimo con il punteggio complessivo di -12 raggiunto grazie al -4 odierno. Due italiani dunque tra i primi dieci al Portugal Masters, e top ten conclusa in ottava posizione a -11 dall’australiano Min Woo Lee, dall’inglese Richard Bland, dallo spagnolo Adri Arnaus, e dal francese Victor Perez.

Buon ultimo round anche da parte di Edoardo Molinari, che grazie al -4 siglato nella frazione conclusiva, recupera sei posizioni issandosi al 22° posto con -8. Renato Paratore e Lorenzo Gagli non hanno invece superato il cut del venerdì.

Per Thomas Pieters, ventinovenne di Anversa, il successo colto in terra lusitana è il sesto nella carriera da professionista ed il quinto nell’European Tour dopo D+D Real Czech Masters 2015 e 2019, KLM Open 2015, eMade in Denmark 2016. Nel prossimo weekend spazio al Dubai Championship, ultimo appuntamento che precede il gran finale del Tour Championship.

Foto: Livemedia/Oscar Barroso