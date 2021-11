Sono state presentate le sei tappe di media montagna del Giro d’Italia 2022. Il percorso del Giro Rosa viene comunicato a puntate e la modalità spezzatino ha rivelato oggi le frazioni vallonate, quelle pensate per gli attaccanti di giornata e che potrebbero anche smuovere la classifica generale.

La prima della serie è la Diamante-Potenza, che parte dalla provincia di Cosenza e poi si snoda in quella di Potenza. Si parla di ben 4490 metri di dislivello: Passo Colla, Monte Sirino (prima categoria, torna dopo 23 anni), Monte Scuro e La Sellata prima dell’arrivo.

Avvincente la tappa con partenza e arrivo a Napoli: circuito impegnativo di 19 km tra Bacoli e Monte Procida da percorrere cinque volte. La Pescara-Jesi propone nel finale i classici muri marchigiani (Sant’Ignazio di Montelupone, Recanati, Filottrano, Santa Maria Nova e Monsano).

La Parma-Genova appare invece disegnata per le fughe: primi 97 km in costante ascesa per giungere al Passo del Bocco, poi lunga discesa verso Chiavari, per poi affrontare la salita di Ruta e quella decisamente impegnativa di Monte Becco collegata a Monte Fasce, 15 km prima del traguardo nel capoluogo ligure.

I 153 km da Santena a Torino non offriranno respiro: 3470 metri di dislivello complessivo, da percorrere per due volte e mezza un circuito che propone il Colle della Maddalena, il Bric del Duca (Superga) e lo strappo di Santa Brigida. Molto interessante anche la Marano Lagunare-Santuario di Castelmone: da scalare il Passo di Tanamea prima dello sconfinamento in Slovenia dove si dovrà affronterà l’inedito Monte Kolovrat (10 km al 10% di pendenza media), poi rientro in Italia e arrivo in salita a Castelmonte (7,1 km al 7,8% di pendenza media).

Di seguito le tappe di mezza montagna del Giro d’Italia 2022 e le relative altimetrie, le date esatte di queste frazioni verranno svelate soltanto giovedì. Domani toccherà alla presentazione delle tappe di alta montagna.

TAPPE MEZZA MONTAGNA GIRO D’ITALIA 2022

TAPPA MEZZA MONTAGNA 1: Diamante-Potenza, 198 km (****)

TAPPA MEZZA MONTAGNA 2: Napoli-Napoli, 149 km (**)

TAPPA MEZZA MONTAGNA 3: Pescara-Jesi, 194 km (***)

TAPPA MEZZA MONTAGNA 4: Parma-Genova, 186 km (***)

TAPPA MEZZA MONTAGNA 5: Santena-Torino, 153 km (****)

TAPPA MEZZA MONTAGNA 6: Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte (****)

ALTIMETRIE TAPPE MEZZA MONTAGNA GIRO D’ITALIA 2022

Foto: Lapresse