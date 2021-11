Ciclismo: un altro italiano per la Trek-Segafredo, arriva Dario Cataldo

Va ad aumentare la pattuglia di italiani in casa Trek-Segafredo. Contratto in scadenza a fine stagione con la Movistar e dunque cambio di squadra per Dario Cataldo che vola nel team di Luca Guercilena. L’abruzzese è uno dei veterani del gruppo: per lui sarà la sedicesima stagione da professionista.

Il 36enne nativo di Lanciano può vantare un successo di tappa alla Vuelta di Spagna nel 2012 e, soprattutto, la vittoria da sogno nella frazione che portava a Como al Giro d’Italia 2019.

Le sue parole: “Mi unisco alla Trek-Segafredo dopo diversi anni in cui ho consolidato la mia posizione di capitano della strada e gregario affidabile. È un ruolo in cui mi vedo bene, grazie all’esperienza maturata in grandi squadre e al fianco di leader forti. Credo che i miei molti anni da professionista siano un valore aggiunto in un gruppo. La gestione della corsa, la dinamica del gruppo e l’armonia di gruppo tra diverse personalità sono fattori chiave in una gara. Avremo tempo e modo di discutere obiettivi e programmi specifici al team camp, ma già non vedo l’ora di iniziare”.

Prosegue: “Sicuramente affronto questa nuova esperienza con grande entusiasmo. So di raggiungere un gruppo solido e ben attrezzato, che ha sempre dimostrato competenza e visione. Conosco Luca Guercilena da molto tempo, abbiamo lavorato insieme per due anni nella Quick Step. Ho grande rispetto per lui, sia come uomo che come manager. Quando abbiamo parlato, mi ha dato grande fiducia nel progetto Trek-Segafredo. L’idea di ripagarlo sarà uno dei miei più grandi incentivi”.

Foto: Lapresse