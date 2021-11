Ciclismo, la EF-Nippo invia una notifica di rescissione del contratto a Sergio Higuita per uso di bici non autorizzata

Sergio Higuita l’ha combinata grossa. Ieri, durante il Giro de Rigo a Santander, il 24enne colombiano è stato sorpreso tramite un video virale in sella ad una Specialized personalizzata. Una bici che non potrebbe utilizzare sino al prossimo anno, quando comincerà il suo nuovo contratto con la Bora Hansgrohe. Infatti, essendo ancora in atto l’accordo con l’EF-Nippo (che scadrà il 31 dicembre), Higuita avrebbe dovuto usare una Cannondale.

La squadra statunitense ovviamente non ha preso bene questa scoperta e ha mandato una notifica di recesso del contratto al colombiano (anche se il team di Jonathan Vaughters ora spera di arrivare a “una soluzione amichevole” con Higuita). “Capiamo la necessità di Sergio di abituarsi al nuovo equipaggiamento in quanto andrà in un’altra squadra il prossimo anno. È procedura abituale da parte dei corridori chiedere il permesso prima di utilizzare i nuovi marchi ai ritiri di squadra e in momenti non pubblici e la squadra solitamente lo concede.” Con queste parole un portavoce del team ha spiegato la situazione a Ciclyngnews, sottolineando che in realtà è possibile provare la nuova bici in vista del cambio squadra, ma ovviamente non si può farlo negli eventi ufficiali.

Lo stesso portavoce ha poi concluso: “I corridori che partono possono utilizzare bici senza marchio delle loro nuove squadre dopo l’ultima corsa WorldTour dell’anno, come da accordi con la AIGCP/CPA (associazioni squadre e corridori, ndr). Tuttavia, non è questo il caso. Sergio ha utilizzato una bici esterna alla squadra durante il Giro de Rigo, mancando di rispetto ai partner che lo supportano oggi. Di conseguenza, la squadra gli ha mandato notifica di recesso”.

