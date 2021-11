L’Italia parteciperà all’Elite Gym Massilia (o Massilia Cup, come preferite), competizione internazionale di ginnastica artistica in programma a Marsiglia nel weekend del 12-14 novembre. Si tratta di una storica kermesse di fine stagione, che torna finalmente in calendario dopo l’assenza forzata dell’anno scorso.

Il DT Enrico Casella ha convocato quattro atlete per l’appuntamento in terra francese. Spiccano nomi di lusso come quelli di Asia D’Amato (fresca vincitrice della medaglia d’argento al volteggio ai Mondiali) e di Angela Andreoli (micidiale classe 2006, sarà una delle sue ultime uscite da junior prima del passaggio tra le grandi previsto per il 2022).

Impegnate anche la promettente Manila Esposito (altra 15enne decisamente interessante e già capace di offrire sprazzi ragguardevoli, anche per lei sarà uno degli ultimi appuntamenti tra le under 16) e Veronica Mandriota, classe 2005 che abbiamo ormai imparato ad apprezzare in variegati contesti.

D’Amato, Andreoli, Mandriota sono tesserate per la Brixia Brescia, mentre Esposito è un’atleta della Ginnastica Civitavecchia. A seguirle in pedana sarà il tecnico Marco Campodonico, anch’egli reduce dalla rassegna iridata di Kitakyushu.

