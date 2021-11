Il pilota F1 della Mercedes, Valtteri Bottas, ha terminato al secondo posto la seconda sessione di prove libere nel Gran Premio del Messico; 1:17.725 il tempo registrato del finlandese, dietro a Max Verstappen e davanti a Lewis Hamilton.

Ai microfoni di Sky Sports, Bottas ha commentato il risultato delle prove libere, in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica: “Oggi all’inizio è stato molto difficile, avevamo poco grip per via delle condizioni della pista; la guida era difficile con quella polvere sul circuito. Con le FP2 ho preso più confidenza e abbiamo sistemato il tutto: sono soddisfatto del risultato“.

Inevitabile il riferimento alla lotta per il Mondiale tra il suo compagno di squadra e il pilota della Red Bull: “La Red Bull sembra andare più veloce, almeno nel singolo giro. Con le gomme morbide hanno un gran ritmo, vedremo con il passo gara chi andrà meglio“.

Domani con le FP3 e le qualifiche, continuerà la sfida tra Mercedes e Red Bull non solo per il mondiale piloti, ma anche per quello costruttori; il team tedesco punta sul finlandese sia come ausilio per Hamilton, sia per arrivare quanto più avanti possibile, e conquistare importantissimi punti per la propria scuderia.

Foto: Lapresse