Carlos Sainz esprime il proprio parere al termine delle prove libere del Gran Premio di Città del Messico, diciottesimo atto del Mondiale F1 2021. Il portacolori della Ferrari completa il primo giorno di attività nell’impianto sudamericano al quinto posto con 447 millesimi di ritardo dall’olandese Max Verstappen (Red Bull), il migliore quest’oggi.

Ottimi segnali da parte della Ferrari che si candida come terza forza dello schieramento in Messico. L’ex alfiere della McLaren non ha commesso errori oggi a differenza del teammate che ha toccato le barriere nella FP1 all’uscita del famoso ‘stadio’ che si trova nel terzo settore della pista.

L’iberico ha dichiarato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “I venerdì in Messico sono sempre impegnativi. Abbiamo provato alcune modifiche nelle FP2 che non hanno funzionato come previsto. Sabato proveremo ancora altre alternative per vedere se potremo trovare un giro veloce e in generale migliorare la vettura”.

Il #55 del gruppo guarda alla concorrenza, consapevole della velocità delle due McLaren. L’australiano Daniel Ricciardo ed il britannico Lando Norris inseguono le Rosse dopo aver perso lo scontro diretto in quel di Austin (Texas/USA). “Alcuni dei nostri rivali sembrano molto veloci e sarà una dura battaglia in qualifica”.

Foto: LaPresse