Un venerdì del Gran Premio del Messico, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, tutto sommato positivo per Sergio Perez. Sul tracciato intitolato agli Hermanos Rodriguez di Città del Messico, il grande padrone di casa, ha concluso una giornata positiva, sia dal punto di vista del time attack, sia della simulazione di passo gara.

“Checo”, infatti, ha fatto segnare il quarto tempo complessivo nella seconda sessione di prove libere, con un distacco di 570 millesimi nei confronti del compagno di scuderia Max Verstappen, mentre sul fronte del ritmo in vista del Gran Premio, la sua RB16B sembra davvero stellare.

“A parte il piccolo incidenti di questa mattina nella FP1 in curva 16. nel quale ho danneggiato l’ala posteriore, e per il quale i ragazzi ai box hanno dovuto lavorare sodo, per il resto la giornata è stata positiva” spiega il messicano a F1i.com.

Il vincitore del GP di Baku prosegue: “Mi sento più a mio agio sulla simulazione di passo gara piuttosto che sul giro singolo, quindi penso che ci sia ancora del potenziale per migliorare la macchina in vista delle qualifiche. I margini saranno ridotti domani con le Mercedes, quindi speriamo di poter monopolizzare la prima fila. Non sono convinto del valore messo in mostra oggi dalle Frecce Nere, domani torneranno alla carica”.

Foto: Lapresse