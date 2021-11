Valtteri Bottas dà il via al suo fine settimana del Gran Premio di San Paolo, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, con la consapevolezza che il weekend di Città del Messico è un macigno pesante ancora ben presente per il pilota finlandese.

Quanto avvenuto domenica al via del Gran Premio del Messico, infatti, potrebbe avere segnato una pagina di notevole importanza per quanto riguarda l’intero campionato. Il suo lasciare la porta aperta a Max Verstappen all’esterno, ha dato modo al portacolori della Red Bull di prendere la vetta della gara sin da curva 1, togliendo molte speranze al suo compagno di scuderia Lewis Hamilton. Da quel momento in avanti, poi, il nativo di Nastola ha vissuto una serie di colpi di sfortuna, con il contatto in curva 2-3 con Daniel Ricciardo, fino poi a rimanere nei suoi scarichi per larga parte della gara messicana.

“La partenza di Città del Messico? Forse c’era modo di chiudere la porta a Max Verstappen – ammette Valtteri Bottas ai taccuini di f1maximaal.nl – Nel complesso forse si poteva fare di meglio, visti i risultati, ma non ne sono sicuro. In quel momento, quando stavamo arrivando a curva 1, mi sentivo di fare la cosa giusta. Parlando dopo, è sempre più facile”.

Cosa si attende, quindi, il finlandese, dal suo fine settimana di Interlagos, tra qualifiche, Qualifyfing race e gara? “Penso che su questo tracciato non succederà come in Messico quando sono rimasto a lungo alle spalle di Daniel Ricciardo senza poterlo sopravanzare. Su questa pista il sorpasso sarà più facile. Ad ogni modo farò di tutto per essere davanti e gestire io la corsa, senza dover pensare ai rivali”.

Foto: Lapresse