VIDEO Valentino Rossi con un abito impeccabile riceve la standing ovation ai FIM Awards 2021

Un’ultima giornata emozionante. Prima in pista, poi, in serata, anche ai FIM Awards 2021. Valentino Rossi ha chiuso in bellezza una carriera unica in quel di Valencia: il Dottore ha disputato in terra iberica la gara conclusiva della sua carriera in MotoGP e si è preso, com’era ovvio che fosse, gli applausi di tutti gli addetti ai lavori, colleghi e tifosi del mondo delle due ruote.

A motori spenti si è svolta una celebrazione per il fenomeno di Tavullia che è stato accolto da tutti i presenti con una standing ovation. Il Dottore, vestito con un abito impeccabile, è stato nominato MotoGP™ Legend da Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports. Andiamo a rivivere il momento con questo video di Sky Sport.







Foto: Lapresse