La festa non è terminata in pista ed è andata avanti per tutta la serata. Una giornata d’addio speciale, come non poteva non essere quella di Valentino Rossi. Per lui a Valencia ieri c’è stata l’ultima gara della carriera nel Mondiale di MotoGP e, successivamente, tutte le celebrazioni per il pilota più grande della storia.

In serata il Dottore è stato premiato ai FIM MotoGP™ Awards, tradizionale festa di fine anno che si svolge in terra spagnola. Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, accompagnato da una marea di applausi da parte di tutti i presenti, ha nominato l’azzurro MotoGP™ Legend.

Le sue parole ai microfoni Sky a fine evento: “È bello ogni tanto vestirsi eleganti, è sempre bello venire qua, è stata una bella stagione e sono tutti fighi anche i piloti che ci sono”.

Continua: “La volevo così questa giornata, l’ho immaginata sempre molto male durante gli anni. La giornata dell’ultima gara, un momento molto triste. Invece siamo riusciti a capovolgere la situazione, abbiamo fatto un bel casino, ho fatto una bella gara. Sono sceso dalla moto e l’importante era avere ad accogliermi tutta la gente che lavora per me e la mia fidanzata”.

Foto: Lapresse