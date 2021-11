Sci alpino, quando le prossime gare? Calendario Levi: programma, orari, tv, streaming. Appuntamento al 20-21 novembre

Messa ufficialmente in archivio la pagina del parallelo di Lech, è già tempo di pensare al prossimo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022. Il Circo bianco al femminile saluterà l’Austria e si sposterà verso nord, per raggiungere Levi in Finlandia.

Il programma prevede la disputa di ben due slalom sulla pista denominata Levi Black vedremo i primi due appuntamenti della stagione tra i pali stretti, che ci permetteranno di capire quale sciatrice sarà più in forma in questa specialità. L’anno scorso la Coppa di slalom è stata vinta da Katharina Liensberger davanti a Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova e, se non ci saranno grosse sorprese, saranno loro tre a contendersela anche nel 2021-2022.

IN TV – Gli slalom di Levi saranno trasmessi in diretta da Eurosport e RaiSport, in streaming si potranno seguire su Eurosport Player, discovery+ e RaiPlay. OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte dei due slalom, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2021-2022

Sabato 20 novembre

Ore 10.30 Prima manche slalom

Ore 13.30 Seconda manche slalom

Domenica 21 novembre

Ore 10.30 Prima manche slalom

Ore 13.30 Seconda manche slalom

Foto: Lapresse