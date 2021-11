F1 stasera in tv, orari GP Messico 2021: programma gara, streaming, palinsesto TV8 e Sky, diretta e differite

Siamo giunti al grande giorno del Gran Premio del Messico, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Città del Messico, intitolato ai fratelli Rodriguez, tutto è pronto per il nuovo vibrante capitolo della sfida tra Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Davanti a tutti, però, partirà Valtteri Bottas, che ieri ha centrato una grandissima pole position. Al suo fianco vedremo il “Re Nero”, mentre le Red Bull saranno alle loro spalle, pronte a sfruttare la scia sul lunghissimo rettilineo messicano. Male le Ferrari, solamente sesto Carlos Sainz e addirittura ottavo Charles Leclerc.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DEL GP DEL MESSICO DI F1 DALLE 21.00

IN TV – Il Gran Premio del Messico sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) sarà trasmessa la gara in differita, a partire dalle ore 23.00. In streaming la gara si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta del Gran Premio, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della F1.

PROGRAMMA GRAN PREMIO MESSICO 2021 – F1

Domenica 7 novembre

Ore 20.00 Gran Premio del Messico

Differita su TV8: ore 22.55

Replica gara su Sky Sport F1: ore 23.00

Foto: Lapresse