Sprint Race negativa a Interlagos per Sergio Perez, che perde una posizione rispetto alla terza piazza in griglia e dovrà scattare dalla quarta casella al via del Gran Premio di San Paolo 2021, valido come quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Il messicano della Red Bull ha fatto fatica nel primo giro con le gomme medie, cedendo il passo alla Ferrari di Carlos Sainz (su gomme soft) e non riuscendo a scavalcare lo spagnolo fino alla bandiera a scacchi della qualifica sprint.

“È stato difficile. Una volta che le gomme si sono surriscaldate, era molto complicato avere una buona trazione in uscita dall’ultima curva. Mi sarebbe piaciuto arrivare terzo ma non ho preso grandi rischi“, racconta Checo ai microfoni di F1 TV.

“La partenza non è stata buona con le gomme medie, ma ci riproveremo domani. La gara sarà una nuova opportunità: dovremo imparare da oggi e speriamo di essere più forti domani”, conclude il 31enne di Guadalajara in vista di una domenica in cui andrà a caccia del podio cercando di dare una mano anche al compagno di squadra Verstappen per il Mondiale piloti.

Foto: Lapresse