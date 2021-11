Domani in Formula Uno comincerà il weekend del Gran Premio del Messico, che si annuncia avvincente con il consueto scontro per il titolo mondiale tra Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Gara speciale per l’altro pilota Red Bull, Sergio Perez: correrà infatti a casa sua, e non vorrà di certo deludere il pubblico che accorrerà numeroso per sostenerlo.

In molti pensano che il messicano possa risultare molto utile in ottica mondiale per Max Verstappen, aiutando il suo compagno di squadra. Durante la conferenza stampa di presentazione del Gran Premio, come riporta il Daily Express, il messicano si è detto pronto anche ad evitare la vittoria, in favore di Verstappen, per il bene del team: “È complicato, bisognerebbe vedere quali saranno le circostanze in gara. Ma noi lavoriamo in una squadra, il bene del team viene prima di tutto“.

Perez è dunque pronto ad aiutare il compagno di scuderia in caso di necessità, sempre però considerando i singoli momenti di gara: “Dipende da come si metterà la gara, dovremo essere lucidi nel decidere in fretta, ma questo è il bello delle corse: le decisioni, seppur complicate, si prendono al momento in pochi secondi“.

La Red Bull, dato il tracciato, parte avvantaggiata rispetto alla Mercedes, che sembra avere meno ritmo; sensazione confermata dallo stesso pilota messicano, conscio dell’importanza di ogni punto in classifica, anche per quella relativa alle scuderie: “Abbiamo un buon ritmo, possiamo lottare per il podio nelle ultime gare: ogni punto sarà importante“.

Foto: Lapresse