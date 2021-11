Reduce da un solido settimo posto nel Gran Premio del Messico, Sebastian Vettel è pronto ad affrontare questo weekend il Gran Premio del Brasile 2021 con l’obiettivo di entrare in zona punti per la terza gara consecutiva. Il tedesco dell’Aston Martin vanta tre successi in carriera a San Paolo, ma il ricordo più bello è sicuramente legato alla gara del 2012 che gli ha consegnato il terzo titolo mondiale in Formula Uno.

“Interlagos è sempre stata una buona pista per me“, esordisce Seb in conferenza stampa. “Se dovessi sintetizzare la storia di questo GP, il principio guida sarebbe più o meno: tutto ciò che può accadere, di solito qui accade. Questo tracciato crea una magia molto specifica. Abbiamo visto spesso gare che sono andate in tilt. C’è sempre un dramma, e questo include anche il meteo. Abbiamo visto spesso gare in cui tutto sembrava deciso, e poi le cose sono andate diversamente“.

“A prima vista il layout non sembra particolarmente impegnativo, ma questa impressione è ingannevole. Serve un compromesso intelligente tra velocità nei passaggi a tutto gas e carico aerodinamico nei tratti tortuosi della pista”, prosegue l’ex ferrarista.

Vettel ha poi parlato della bella atmosfera che si crea in pista durante i weekend di gara: “E questi tifosi! I brasiliani possono rivaleggiare con i messicani in termini di rumore ed entusiasmo. Ricordo le situazioni in cui sentivo le persone gridare nonostante il rumore del motore alle mie spalle. Inoltre, questa è ovviamente la casa del grande Ayrton Senna. È sempre bello vedere che le persone non lo hanno dimenticato”.

Foto: Lapresse