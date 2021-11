Pierre Gasly esprime la propria opinione al termine delle qualifiche del Gran Premio del Brasile, diciannovesimo atto del Mondiale F1 2021. Il francese di AlphaTauri si conferma dopo l’ottima prestazione in quel di Città del Messico la settimana scorsa.

L’ex alfiere della Red Bull ha commentato ai microfoni di ‘Sky Sport F1’: “Questa mattina non è stato facile con questo format diverso. Sono felice perché ho fatto un giro bellissimo, uno dei migliori di questa stagione, nel momento più adatto. Per noi la Sprint Race non è mai semplice, vedremo domani cosa riusciremo a fare”.

Quinto tempo quest’oggi per il vincitore del GP d’Italia 2020 che domani scatterà alle spalle del messicano Sergio Perez (Red Bull) e del finnico Valtteri Bottas (Mercedes), rispettivamente in terza e quarta piazza per la terza ed ultima Sprint Race della stagione.

Pierre Gasly è fiducioso in vista della corsa che determinerà lo schieramento per l’appuntamento di domenica. Il pilota della squadra di Faenza ha il chiaro obiettivo di stare davanti alle due Ferrari, una missione non impossibile dopo quanto visto la settimana scorsa.

Foto: LaPresse