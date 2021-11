Siamo ormai pronti ad alzare il sipario sul fine settimana del Gran Premio del Messico, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. La battaglia per il titolo iridato si fa sempre più vibrante e serrata con Max Verstappen che precede Lewis Hamilton per appena 12 punti, con la gara di Città del Messico, che si disputerà sul tracciato intitolato agli Hermanos Rodriguez, che potrebbe scrivere una pagina di capitale importanza nella sfida tra i due rivali.

Da una parte un sette volte campione del mondo, dall’altra il suo giovane sfidante. Uno scenario davvero particolare, che prova a inquadrare in maniera migliore Nico Rosberg, uno che ha sfidato ruota a ruota il “Re Nero” e, soprattutto, uno dei pochi che può vantarsi di averlo sconfitto nel campionato 2016.

“La lotta per il Mondiale è più emozionante che mai, è incredibile – spiega a Speedweek.com – Due dei migliori piloti della loro generazione si affrontano e Verstappen è davvero in ottima forma in questo momento. Tuttavia, penso che alla fine Lewis trionferà grazie alla sua esperienza”.

Il pilota tedesco prova a spiegare il suo punto di vista dopo quella previsione: “La pressione è maggiore per Max Verstappen perché si trova in questa situazione per la prima volta in carriera. Lewis lo sa, ha già vinto sette titoli ed è in lizza per il titolo per almeno nove o dieci volte, per cui sa benissimo come affrontare e cosa succede nelle ultime gare della stagione. Questa, invece, è una novità per Max, ed è una situazione davvero estrema per ogni pilota”.

Nico Rosberg chiude la sua analisi passando dalla pista alla mente del pilota olandese: “È in gioco il tuo sogno di diventare campione del mondo di Formula 1 e non sai se avrai mai un’altra possibilità come questa, perché le regole cambieranno così drasticamente l’anno prossimo. Quindi si tratta di una occasione incredibile e Max deve far fronte alla grande pressione. Finora l’ha gestita in modo fantastico, non si può dire che sia sotto pressione, è incredibile”.

FOTOCATTAGNI