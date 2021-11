Michael Masi difende il proprio operato al termine del Gran Premio del Brasile, diciannovesimo atto del Mondiale F1 2021. Il direttore di gara è stato nuovamente messo nell’occhio del ciclone per non aver preso una decisione in merito al discutibile episodio che in curva 4 ha visto protagonisti il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) e l’olandese Max Verstappen (Red Bull).

Il tecnico della FIA ha commentato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Non credo che la decisione riguardo la manovra di Verstappen su Hamilton sia incoerente rispetto a quanto successo ad Austin. Come ho detto in precedenza, giudichiamo la manovra a tutto tondo. Il nostro principio è lasciar correre. Abbiamo adottato questa filosofia dopo aver guardato tutti i filmati a nostra disposizioni, registrazioni prese da ogni inquadratura”.

L’australiano ha continuato dicendo: “Penso che per questa decisione sia stato tenuto conto la vicinanza tra le due monoposto, come sono arrivati all’apice della curva, dove si trovavano e la natura stessa della piega in questione”.

Michael Masi ha concluso il proprio intervento affermando: “Se si continua a guardare le immagini, è possibile vedere come Hamilton e Verstappen siano fianco a fianco. Quindi penso che, per il bene di tutti, sia stato giusto lasciarli correre”.

Foto: LaPresse