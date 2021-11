F1, Mercedes chiede il diritto di revisione per la manovra di Max Verstappen a Interlagos

Gli echi di quanto accaduto nel GP del Brasile, quartultimo round del Mondiale 2021 di F1, possono distinguersi ancora chiaramente. La straordinaria vittoria del britannico Lewis Hamilton (Mercedes), protagonista di una strepitosa rimonta, è qualcosa che ha suscitato l’interesse di tanti. Il modo in cui l’asso nativo di Stevenage è riuscito a risalire la china dalla decima piazza, tenuto conto della penalità comminatagli per la sostituzione del motore endotermico, ha dato il via a tanti paragoni tra cui quello inevitabile con Ayrton Senna.

Un fine-settimana però tra le polemiche. Quanto accaduto nel corso delle qualifiche della Sprint Race è stato significativo: l’uso di un’ala mobile irregolare, con annessa squalifica di Lewis, e la multa di 50.000 euro a Max Verstappen per aver violato il regime del parco chiuso hanno alimentato non poche contrarietà nel paddock.

Il tutto va associato anche alle rimostranze del Team Principal delle Frecce Nere Toto Wolff lamentatosi sia degli interventi tecnici fatti da Red Bull poco prima della corsa domenicale che per la condotta di Verstappen nel duello con Hamilton. Una risalita inesorabile quella del britannico, come detto, che l’ha visto tentare il sorpasso nel giro 48 all’esterno della curva-4: l’olandese ha ritardato al massimo la frenata per poi accompagnare con estrema malizia e ‘mestiere’ il pilota della Mercedes nella via di fuga in asfalto finendo fuori traiettoria anch’egli.

Max vs Lewis ⚔️ Every angle on their Lap 48 battle 👀 #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/9NLHajCiPv — Formula 1 (@F1) November 16, 2021

Un episodio piaciuto poco a Wolff, ma la Race Direction aveva deciso di non investigare, lasciando che i duellanti se la risolvessero tra loro come poi è accaduto. La cosa sembrava finita sotto la bandiera a scacchi, ma in verità oggi c’è stata una novità. Sui profili social della F1, infatti, è stato condiviso il camera car di Max che ha evidenziato altri particolari. La scuderia di Brackley ha quindi diffuso un comunicato secondo cui: “Il team Mercedes-AMG Petronas ha confermato di aver richiesto un diritto di revisione, ai sensi dell’articolo 14.1.1 del Codice Sportivo Internazionale, in relazione all’incidente avvenuto in curva-4 tra la vettura 44 e la vettura 33 al giro 48 del Gran Premio del Brasile 2021 sulla base di nuove prove non disponibili ai Commissari Sportivi al momento della loro decisione“.

Se questa richiesta dovesse essere accolta, Verstappen verrebbe penalizzato di cinque secondi rispetto al riscontro finale in Brasile e dalla seconda posizione scalerebbe in terza alle spalle dell’altra Mercedes del finlandese Valtteri Bottas. Conseguentemente il margine di vantaggio del neerlandese in vetta alla classifica generale nei confronti di Hamilton si assottiglierebbe a undici lunghezze rispetto alle quattordici attuali.

Foto: LaPresse