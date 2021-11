Max Verstappen è reduce dal fondamentale successo di Austin e si presenta alla vigilia del weekend di Città del Messico in testa al Mondiale di Formula Uno con un margine di 12 punti in classifica generale su Lewis Hamilton, quando mancano cinque round al termine della stagione.

L’olandese della Red Bull vuole però allungare ulteriormente ed è il grande favorito per la vittoria nel GP del Messico, grazie ad una pista in altura che negli ultimi anni ha regalato spesso e volentieri grandi soddisfazioni al team di Milton Keynes e allo stesso Verstappen (vincitore di due delle ultime tre edizioni).

“Pista favorevole alla Red Bull? Sulla carta – dice Max in conferenza stampa – Decidono sempre i dettagli, in teoria è una pista buona per noi, ma bisognerà lavorare sin dalle libere 1 e darci da fare per mettere a posto la macchina. Quanto è importante fare punti qui prima delle incognite Qatar e Arabia? Faremo del nostro meglio, voglio fare più punti possibile in ogni weekend”.

“È la prima volta che corro per vincere il titolo, ma il mio approccio non cambia, non mi preoccupo delle storie di F1 del passato, si vince facendo i punti. E’ sempre stato così, se la macchina ti consente di fare i punti li faccio, altrimenti niente. Se c’è da correre duro si fa, ma sempre cercando di vincere in modo pulito“, conclude il figlio di Jos.

Foto: Lapresse