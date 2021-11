Max Verstappen è pronto per allungare in classifica generale in occasione del Gran Premio del Brasile, diciannovesimo atto del Mondiale F1 2021. L’olandese della Red Bull ha al momento 312.5 punti contro i 293.5 del britannico Lewis Hamilton che anche in quel di Città del Messico si è dovuto inchinare al #33 del gruppo.

Attenzione ai punti extra di Interlagos. Ricordiamo infatti che vi sarà per la terza volta nella storia la Sprint Race, prova che si tiene al sabato e che determina l’ordine di partenza dell’evento che scatterà alle 18.00 italiane.

Il teammate del messicano Sergio Perez ha commentato alla stampa come riporta ‘Speedweek’: “Tutta la tensione nella Sprint Race è per la partenza, nei minuti successivi non ci sono molti sorpassi. Quindi alla fine non importa la pista in cui c’è questa gara. Personalmente preferisco il format classico”.

Non è mancato un commento sulla pista di Interlagos, tracciato che torna dopo una stagione d’assenza: “Siamo stati competitivi qui negli ultimi anni. La verità è che sono cambiate tante cose dal 2019. Non mi faccio illusioni. La Mercedes è stata competitiva settimana scorsa in Messico, anche loro se la giocheranno. Non cambio il mio atteggiamento, prendo una gara alla volta e cerco di sfruttarla al meglio. Non voglio pensare al titolo”.

