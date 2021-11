Il pilota messicano della Red Bull, Sergio Perez, è in grande fiducia: arriva da tre podi consecutivi in F1 e vuole continuare su questa scia anche in vista del Gran Premio del Brasile.

Oltre alle motivazioni personali, vanno aggiunte anche quelle legate al team e alla classifica costruttori: la Mercedes, prima al momento, dista ormai solo un punto. Come sottolineato dallo stesso Perez in conferenza stampa, però, quel che conta è la classifica finale: “Siamo a un punto dall’essere gli attuali leader della classifica costruttori, è vero, ma ci interessa esserlo alla fine; per questo continueremo a mettercela tutta fino alla fine della stagione. Il Brasile sarà un’altra opportunità per migliorare, sia per me che per il mio team“.

Il momento di forma del messicano è estremamente positivo, frutto di una conoscenza sempre maggiore della sua monoposto: gli ottimi risultati in gara ne sono solo una diretta conseguenza: “Vengo da tre podi consecutivi, sto andando molto bene nell’ultimo periodo perché conosco sempre di più la macchina; so di essere in fiducia, spero di approfittarne per raggiungere un buon risultato anche in Brasile”.

Inevitabile, infine, un pensiero su quanto accaduto pochi giorni fa a casa sua, in Messico: un’intera folla accorsa per sostenere il proprio beniamino; Perez ha ben ripagato i suoi tifosi con un terzo posto al Gran Premio del Messico, che non può che essere un bel ricordo per il pilota: “La scorsa settimana è stata bellissima ed emozionante, ancora di più il weekend. L’emozione provata è davvero indescrivibile, sia perché c’era tutta la mia famiglia, sia per il risultato; sono salito sul podio, il nostro team ha vinto, è stato un Gran Premio fantastico!“.

Foto: Lapresse