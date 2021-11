Lewis Hamilton vince di forza il Gran Premio di San Paolo, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, e si rilancia in chiave titolo. Sul tracciato di Interlagos, il pilota britannico vince il duello con Max Verstappen e accorcia in classifica generale, mentre alle loro spalle la gara non regala grandi emozioni, nè prestazioni di spessore. Andiamo, quindi, a consegnare le pagelle della prova di Interlagos.

LE PAGELLE DEL GP DI SAN PAOLO

LEWIS HAMILTON 10: una vittoria sensazionale. Dopo lo spettacolo messo in mostra ieri, oggi replica, partendo dalla decima posizione, fino allo splendido duello con Max Verstappen. La strategia sembra non favorirlo, quindi deve metterci del suo. Ha tra le mani una W12 che sembra un vero e proprio missile sul rettilineo e con le gomme hard nel finale riesce a fare la differenza. Attacca l’olandese in diverse occasioni, lo costringe a difendersi con i denti, quindi lo supera con un pezzo di bravura. Ne aveva di più e lo ha dimostrato, ma ha compiuto davvero un sorpasso di enorme importanza.

MAX VERSTAPPEN 7.5: ce la mette tutta, ma oggi non ce n’era contro Lewis. In partenza è perfetto e infila Bottas, quindi prova a gestire la fuga in attesa dell’arrivo di Hamilton. Safety Car e Virtual Safety Car lo privano del vantaggio e deve iniziare a difendersi dal Re Nero. Nell’ultimo stint la Mercedes numero 44 diventa troppo ingombrante e, per una volta, perde il confronto diretto.

VALTTERI BOTTAS 6: un podio che rappresenta il minimo sindacale. Sbaglia tutto al via e perde diverse posizioni. Ha tra le mani una W12 stellare e, piano piano, ha modo di salire sul terzo gradino del podio. Non una gara indimenticabile, ma anche la strategia non lo aiuta. Fa il suo e poco più.

SERGIO PEREZ 6: si potrebbe fare il copia e incolla con Bottas. Tiene la seconda posizione finchè arriva Hamilton, quindi la VSC favorisce Bottas che, cambiando gomme, lo supera ai box. Nel finale centra il giro più veloce e toglie un punto al campione del mondo. Un passo indietro rispetto al suo Messico.

CHARLES LECLERC 7: il quinto posto odierno era il massimo possibile e lui lo prende con forza, nel confronto diretto con Carlos Sainz. Una gara senza sbavature per il monegasco che, tuttavia, chiude a 49.5 secondi dalla vetta. Gara senza guizzi, ma punti importanti.

CARLOS SAINZ 6: dopo la bella sprint race di ieri, oggi capisce sin dal via che oggi sarà un’altra cosa. Il contatto con Norris in partenza gli rovina lo scatto, quindi Leclerc lo salta e non gli dà più chance di riprendersi la posizione. Una gara tutto sommato anonima.

PIERRE GASLY 5.5: chiude al settimo posto e, almeno sulla carta, aveva la chance di precede ancora una volta le Ferrari. Oggi l’Alpha Tauri non l’ha sospinto a dovere.

YUKI TSUNODA 4.5: sperona una Aston Martin in curva 1 e rovina tutta la sua gara. Ancora una gara nella quale pasticcia troppo. Non vede l’ora che arrivi il 2022…

Foto: Lapresse