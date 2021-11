Rally, Ogier in pista con Toyota nei test rookie del WEC prima di Monza

Sebastien Ogier si prepara per un importante test settimana prossima prima della trasferta in Italia per l’ultimo appuntamento del Mondiale Rally in quel di Monza. Il pilota francese si dirigerà in Bahrain per provare la Toyota GR010 Hybrid che ha vinto l’ennesimo titolo costruttori nel FIA World Endurance Championship.

Il pluricampione transalpino guarda ad un possibile futuro nel mondo delle prove di durata al termine di questa stagione. L’alfiere della casa giapponese lascerà infatti il WRC a tempo pieno dopo il 2022 e non è escluso un impegno con i prototipi.

L’attuale leader del Mondiale Rally non è nuovo al ‘mondo della pista’. Ricordiamo infatti la partecipazione del nativo di Gap all’appuntamento di Spielberg del DTM 2018 a bordo di una Mercedes e le due uscite nella Porsche Supercup tra il 2013 ed il 2014.

Ogier, pilota che ha già provato in passato al simulatore la TS050 Hybrid LMP1, ha dichiarato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Sono pronto per un test con la vettura del WEC per poter dire qualcosa in più sul mio futuro”.

Foto: LaPresse