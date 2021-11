F1 in tv, orari GP Messico 2021: programma prove libere, streaming, palinsesto TV8 e Sky

Con ancora negli occhi le emozioni in Texas, il Mondiale di F1 riparte da Città del Messico per il diciottesimo atto del 2021. La sfida tra l’olandese Max Verstappen ed il britannico Lewis Hamilton entra nel vivo dopo un’importante tappa in quel di Austin.

L’alfiere della Red Bull si appresta per il round messicano con 12 punti di vantaggio sul sette volte campione del mondo. Occhi puntati sul padrone di casa Sergio Perez (Red Bull), pronto a dare battaglia davanti ai propri tifosi.

L’impianto è ben conosciuto dai piloti, tracciato che torna nei piani della massima formula dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria. Il Messico è rientrato nel calendario nel 2015 grazie ad un’importante riconfigurazione del circuito che presenta un passaggio all’interno di un vecchio stadio da baseball.

Le prove libere del Gran Premio di questo week-end saranno trasmesse in diretta ed in esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207). TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky) non proporrà le immagini delle libere odierne, mentre le libere non potranno essere viste in chiaro. SkyGO e NowTV sono a disposizione per il live streaming, mentre OA Sport vi aggiornerà costantemente con la Diretta Live.

PROGRAMMA GP MESSICO 2021 F1

Programma Sky Sport F1 (canale 207)

Venerdì 5 novembre

Ore 18.30-19.30 Prove libere 1

Ore 22.00-23.00 Prove libere 2

GP MESSICO 2021 IN F1

Diretta Sky Sport F1 (canale 207)

Diretta streaming SkyGO e NowTV

Diretta testuale OA Sport

Foto: LaPresse