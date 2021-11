Boxe, Aziz Abbes Mouhiidine in finale ai Mondiali. Data, programma, tv, orario, avversario

Aziz Abbes Mouhiidine sarà il primo italiano da otto anni a questa parte a disputare una finale ai Mondiali AIBA di boxe, e lo farà alla Stark Arena di Belgrado, in Serbia, nella categoria dei pesi massimi (alternativamente nota, in questa fattispecie, come 92 kg). Prima di lui, ad Almaty, ci riuscì Clemente Russo in termini maschili.

L’avversario è di quelli difficili, anzi difficilissimi: il cubano Julio Cesar La Cruz Perada, uno da quattro titoli iridati consecutivi tra il 2011 e il 2017 prima di essere battuto in semifinale nel 2019 dal kazako Bekzad Nurdauletov. Non solo: ha anche vinto l’oro olimpico in due categorie diverse, nei massimi leggeri a Rio 2016 e nei massimi propriamente detti a Tokyo 2020 (nel 2021). Un autentico dominatore degli ultimi dieci anni, non imbattibile, ma certamente assai complicato per Mouhiidine.

Il combattimento tra Aziz Abbes Mouhiidine e Julio Cesar La Cruz Perada si terrà domani, come ultimo dei sei combattimenti all’interno della sessione pomeridiana che comincia alle ore 18:00. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming sul canale YouTube dell’AIBA, su Eurosport Player e Discovery+.

MOUHIIDINE-LA CRUZ PERADA, MONDIALI BOXE 2021: PROGRAMMA

SABATO 6 NOVEMBRE

6° combattimento a partire dalle ore 18:00 Aziz Abbes Mouhiidine (ITA)-Julio Cesar La Cruz Perada (CUB)

MOUHIIDINE-LA CRUZ PERADA, MONDIALI BOXE 2021: STREAMING

DIRETTA STREAMING – Canale YouTube AIBA, Eurosport Player, Discovery+

Foto: Florent Lepage (Boxing Road to Tokyo)