Masters 1000 Parigi-Bercy oggi: orari quarti di finale, ordine di gioco 5 novembre, tv

Ormai ci siamo: oggi si entra nella fase bollente del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Nella giornata odierna infatti si susseguiranno, dalle ore 14.00 in poi, tutti i quarti di finale. In palio ci saranno ovviamente il pass per le semifinali e degli ambitissimi punti ATP (soprattutto per Hurkacz in ottica ATP Finals di Torino).

Ad aprire la giornata ci sarà il match più importante per Jannik Sinner, ovvero quello tra l’australiano James Duckworth e Hubert Hurkacz. Per continuare ad avere almeno una piccolissima chance per conquistare un posto alle ATP Finals 2021, l’azzurro dovrà sperare che il polacco perda la sfida di oggi. In caso contrario, il numero 10 del mondo si ritroverebbe automaticamente qualificato per le Finali di Torino e al numero due d’Italia non resterebbe che provare a difendere il posto di riserva (nella speranza che Stefanos Tsitsipas rinunci poi alle ATP Finals a causa della sua infiammazione al gomito).

In seguito a questo match, scenderanno in campo nella seconda partita odierna il numero 1 del ranking, Novak Djokovic, e la bestia nera dei tennisti italiani, Taylor Fritz. Per il serbo questa partita rappresenterà sicuramente un ottimo banco di prova in vista proprio delle ATP Finals di Torino, mentre per lo statunitense sarà una grandissima chance per stupire ancora il mondo intero dopo i tanti bei risultati degli ultimi tempi.

Passando poi alla sera (non prima delle 19:30), troviamo in campo la sorpresa Hugo Gaston che, dopo l’incredibile successo di ieri negli ottavi di finale contro la rivelazione Carlos Alcaraz, se la vedrà con Daniil Medvedev (testa di serie n.2). Subito dopo questa partita, la giornata di quarti di finale si chiuderà con la sfida tra il tedesco Alexander Zverev (testa di serie n.4) e il norvegese Casper Ruud (che proprio ieri ha conquistato matematicamente la qualificazione alle ATP Finals di Torino grazie al successo contro lo statunitense Marcos Giron).

PROGRAMMA, ORDINE DI GIOCO MASTERS 1000 PARIGI-BERCY (5 NOVEMBRE)

Campo centrale (dalle ore 14.00)

J. Duckworth (AUS) – H. Hurkacz (POL) (7)

N. Djokovic (SRB) (1)- T. Fritz (USA)

Non prima delle ore 19.30 H. Gaston (FRA) – D. Medvedev (RUS) (2)

C. Ruud (NOR) (6) – A. Zverev (GER) (4)

Campo 1 (dalle ore 14:00)

F. Martin (FRA)/A. Mies (GER) – T. Puetz (GER)/M. Venus (AUS)

J. Cabal (COL)/R. Farah (COL) (5) – J. Murray (GBR)/B. Soares (BRA)

S. Gille (BEL)/J.Vliegen (BEL) – J. Peers (AUS)/F. Polasek (SVK) (6)

Non prima delle 17.00 P. Herbert (FRA)/N. Mahut (FRA) (3) – B. Bonzi (FRA)/A. Rinderknech (FRA)

PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA MASTERS 1000 PARIGI-BERCY 2021

Le partite del Masters 1000 di Parigi Bercy saranno trasmesse in diretta televisiva da Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. I match saranno visibili in diretta streaming su Now TV e SkyGo.

Foto: LaPresse