F1, GP Brasile 2021: la Mercedes non farà ricorso contro la squalifica di Lewis Hamilton

La decisione è stata presa a Interlagos (Brasile): squalificato Lewis Hamilton e multato di 50.000 euro Max Verstappen. E’ questo il verdetto della Race Direction a valle di una lunghissima consultazione circa l’episodio del weekend del GP del Brasile, quartultimo round del Mondiale 2021 di F1.

L’irregolarità sull’ala mobile della W12 del britannico è costata carissimo al sette volte iridato che dovrà partire nella Sprint Race dal fondo, oltre alla penalità anche nella corsa domenicale visto che sulla Mercedes di Lewis era stato sostituito il motore endotermico (cinque posizioni di penalità in griglia).

Una serie di circostanze che sono andate anche incrociarsi con la condotta molto superficiale di Verstappen, che violando le regole del parco chiuso non ha subito grosse conseguenze. In merito a quanto stabilito, la scuderia di Brackley ha annunciato che non farà ricorso contro i provvedimenti disciplinari citati.

Pertanto Lewis dovrà prepararsi a mettere in atto una grande rimonta, consapevole di avere tra le mani una grande macchina che ieri aveva impressionato per velocità. Vedremo in che modo l’asso nativo di Stevenage riuscirà a realizzare questo proposito.

