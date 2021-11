La vicenda della giornata a Interlagos (Brasile), tappa del Mondiale 2021 di F1, ha avuto fine: Lewis Hamilton è stato squalificato per l’ala immobile irregolare usata nel corso delle qualifiche della Sprint Race di ieri; Max Verstappen punito con una multa di 50.000 euro per aver violato le norme del parco chiuso e toccato l’ala incriminata.

Quasi 24 ore di attesa per questo verdetto e chiaramente in casa Red Bull c’è soddisfazione. Max ha la chance di allungare in campionato potendo partire in p.1 nella corsa sprint odierna e di guadagnare la pole per la gara domenicale. Tuttavia, il Team Principal Christian Horner non vuol farsi illusioni, visto che Hamilton partirà ultimo nella Sprint Qualifying, ma ha la chance di rimontare.

“E’ stata presa la decisione giusta, siamo soddisfatti di quanto è emerso. Noi però dobbiamo pensare al nostro lavoro, massimizzando quello che possiamo. Siamo altresì consapevoli che Lewis (Hamilton nota di redazione) potrà rimontare facilmente, avendo una grande macchina, su di un circuito che non è certo Montecarlo per i sorpassi“, le impressioni ai microfoni di Sky Sport del manager britannico.

