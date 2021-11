Mano pesantissima da parte dei commissari di gara nei confronti di Lewis Hamilton, il quale scatterà dall’ultima posizione nella Sprint Race del GP del Brasile, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Interlagos (appuntamento stasera, ore 20.30). Il britannico aveva conquistato la pole position nelle qualifiche di ieri, ma dovrà scattare dal fondo della griglia di partenza a causa di un’infrazione verificata sulla sua Mercedes.

Si tratta di un’apertura eccessiva del suo DRS (sull’ala posteriore), come spiega chiaramente la sentenza emessa dalla FIA: “C’è uno spazio tra la parte superiore e quella inferiore dell’ala posteriore. Quando il DRS non è attivato questo spazio deve essere compreso tra i 10 millimetri e i 15 millimetri. La macchina ha passato questa parte della prova. Quando è attivato il DRS, invece, lo spazio deve essere compreso tra i 10 millimetri e gli 85 millimetri. Il controllo non è stato superato. Questo test è stato ripetuto quattro volte con due diversi calibri. Il risultato non è cambiato“.

Non sono state riscontrate delle attenuanti e dunque il sette volte Campione del Mondo dovrà partire dalla ventesima piazzola, cercando una furiosa rimonta nella Sprint Race. Il britannico avrà a disposizione 100 km per recuperare più posizioni possibili, anche perché l’ordine d’arrivo di questa gara breve determinerà la griglia di partenza del Gran Premio di domani (la prova tradizionale, sulla distanza dei 300 km).

Tra l’altro Lewis Hamilton dovrà scontare un’ulteriore penalità sullo schieramento nella gara di domani: si tratta di cinque posizioni di arretramento per avere montato il quinto motore endotermico della stagione (quindi una componente della power unit). La sua posizione in partenza domani sarà dunque calcolata in questo modo: piazza d’arrivo nella Sprint Race+5 (ad esempio se arriverà decimo scatterà quindicesimo e via dicendo). In tutto questo Max Verstappen, leader del Mondiale con 19 punti di vantaggio sul britannico, partirà dalla pole position questa sera e avrà un’occasione per allungare in classifica (3, 2, 1 i punti in palio per i primi tre classificati).

Foto: Lapresse