F1, cosa attende ora Antonio Giovinazzi? Si parte con la Formula-E, quindi sogno IndyCar o il grande ritorno?

Antonio Giovinazzi oggi è stato ufficialmente salutato dal team Alfa Romeo e dal mondo della Formula Uno. Che ne sarà, dunque, del pilota pugliese? Innanzitutto l’ultimo italiano a correre nella massima categoria del motorsport non lascerà il mondo Ferrari, del quale sarà ancora il numero tre a livello di Formula Uno.

Secondo quanto riportato da motorsport.com, tuttavia, Antonio Giovinazzi sarà impegnato in Formula E con il team Dragon/Penske Autosport, che ne ha ufficializzato l’ingaggio per la prossima stagione aggiungendolo nella line up a Sergio Sette Camara.

“Da quando è stato evidente che non avrei potuto continuare in Formula Uno, ho deciso di partecipare al Mondiale di Formula E – spiega il nativo di Martina Franca – E’ una categoria che ho sempre seguito e sono impaziente di unirmi a Dragon/Penske Autosport per prendere parte al campionato elettrico con cui feci già un test tre anni fa. Voglio ringraziare Jay Penske, che ha dimostrato subito grande interesse verso di me. Potrò provare la macchina nei test di Valencia a fine mese, ci attende un anno fantastico e farò del mio meglio per consentire alla squadra di affermarsi”.

L’impegno con le vetture elettriche, tuttavia, si concluderà nel mese di agosto, per cui cosa succerà nei mesi successivi? Il legame con Maranello è un viatico preziosissimo per capire se e come rientrare in Formula 1 nel 2023, ma non solo. Come noto, in Ferrari si stanno preparando per il ritorno nel mondo dei prototipi con la Hypercar proprio in quell’anno e il 27enne potrebbe essere uno dei possibili candidati ad un sedile per le gare endurance. Potrebbe, però, esserci dell’altro. Rimanendo sempre nel mondo Penske, e quindi dell’IndyCar, il nostro portacolori effettuerà un test con una di queste vetture per capire eventuali ed ulteriori opportunità di carriera dall’altra parte dell’oceano.

