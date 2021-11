Un’opportunità per attaccare la McLaren. La Ferrari si presenta al via del weekend del GP del Messico, prossimo round del Mondiale 2021 di F1, con tanta voglia di far bene.

La Rossa è cresciuta molto nelle ultime gare e sulla spinta di una power unit più aggiornata il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz si sono mostrati più convincenti. L’obiettivo è sempre il solito: superare la McLaren nel Mondiale costruttori e prendersi il terzo posto. Un posizionamento che per una scuderia prestigiosa come quella del Cavallino Rampante è ben poca cosa, ma è il target di un 2021 di transizione da centrare con determinazione, lavorando per traguardi più ambiziosi.

Un ragionamento che emerge dalle considerazioni di Sainz in conferenza stampa quest’oggi: “È una buona occasione per attaccare la McLaren qui in Messico. Loro sono in vantaggio in classifica, ma nelle ultime gare eravamo più veloci noi. Sono stati migliori in Russia, noi in Turchia e ad Austin. È una bella battaglia, la possiamo vincere, ma non saprei chi è favorito. In ogni caso il 3° posto è più simbolico che altro, perché noi vogliamo tornare a lottare per le vittorie e se è vero che il terzo posto è meglio del quarto, per noi deve essere più che altro un allenamento per il futuro“, le parole dell’iberico (fonte: gazzetta.it).

“Quest’anno abbiamo mostrato una buona reazione, nello sviluppo, nelle strategie e nella gestione delle gomme, la power unit è migliorata, stiamo andando nella giusta direzione e le nuove regole saranno un’ulteriore opportunità. Il passo qui? Siamo veloci, anche in qualifica, un buon risultato è possibile“, ha aggiunto il pilota della Ferrari.

Foto: LaPresse