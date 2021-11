Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: vincono Renon, Merano e Asiago che fa suo il match contro Fassa

Serata ricca di match per quanto riguarda la Alps Hockey League 2021-2022 che entra sempre più nel vivo della propria stagione. Dieci squadre sono scese sul ghiaccio in questo giovedì e, di queste, cinque erano italiane. Renon continua nel suo buon momento e stende Lustenau, Cortina viene sommersa di gol a Salisburgo, Merano passa di slancio a Kitzbühel, mentre il derby tra Asiago e Fassa va ai veneti che salgono anche in vetta alla classifica generale, anche se con due partite disputate in più di Jesenice.

I MATCH DI QUESTA SERA

Red Bull Hockey Juniors-S.G. Cortina Hafro 10-3: sconfitta davvero nettissima per gli ampezzani che vengono demoliti alla Eisarena di Salisburgo. Match che i padroni di casa mettono subito in discesa chiudendo 2-0 il primo tempo con le reti di Auer e Purdeller, quindi la goleada prosegue fino al 6-0 di metà secondo periodo, con Lipiansky, Assavolyuk e ancora due volte con Purdeller. Per Cortina vanno a segno Lacedelli e Finucci, mentre ancora due volte Auer e Lahnaviik portano il punteggio fino al 9-2. Cortina segna ancora con Alverà per il 3-9 al 49:37. C’è ancora tempo per il 10-3 di Eham al 57:36 che fissa il risultato conclusivo.

EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel-HC Meran/o Pircher 3-7: allo Sportpark di Kitzbühel i padroni di casa scattano sul 2-0 con Kittinger e Maurer, quindi Ansoldi segna l’1-2 al minuti 8:17. Di nuovo austriaci a segno con Freidenfelds dopo 11:12, quindi Merano cambia marcia e va a segno con 4 reti consecutive con Borgatello, Stolyarov e due volte con Didiomete per il 5-3 al 42:16. Gli altoatesini non si fermano e allungano ancora con il 6-3 ancora di Stolyanov al 54:51 e, infine, con il 7-3 finale di Gellon al 57:50.

Rittner Buam-EHC Lustenau 7-3: tutto facile per Renon che schianta gli austriaci con le reti di Fink, Kostner (3), Lutz, Sharp mentre Lustenau va a segno con Haberl L. Haberl D, invece, accorcia sul 2-6 al 46:07. Renon non si scompone e va di nuovo a segno con Frei per il 7-2 al 50:33. Lustenau vede ancora Haberl L. a segno per il 3-7 al 52:27

Asiago Hockey-SHC Fassa Falcons 5-2: il derby alla Hodegart vede i Falcons sbloccare il punteggio con la rete di Forte su assist di Tedesco dopo 16:59. La seconda frazione si apre con il pareggio dei padroni di casa con Tessari al 22:52 su assist di Zampieri. Asiago passa a condurre al 27:57 con la rete di Parini su assist di Salinitri. Il match torna in parità sul 2-2 con Pietroniro al 40:33. Il match è vibrante e Asiago torna avanti con la rete del 3-2 di Marchetti su assist di Mantenuto al 49:13, che va a segno in prima persona al 50.56 per il 4-2. Il match ormai ha preso la strada di Asiago che segna anche il 5-2 ancora con Tessari al 54:54.

Steel Wings Linz-EK Die Zeller Eisbären 1-2

LA CLASSIFICA DELLA ALPS HOCKEY LEAGUE 2021-2022

1 ASH 16 +26 36 2 JES 14 +35 35 3 RIT 14 +30 31 4 EHC 15 +7 29 5 KFT 19 -5 28 6 EKZ 14 +5 26 7 ECB 11 +16 21 8 RBJ 18 +5 21 9 GHE 14 -7 21 10 HCM 14 -9 20 11 KEC 14 -10 19 12 WSV 12 -1 18 13 SGC 15 -2 18 14 SWL 13 -12 17 15 FAS 14 -10 12 16 VEU 13 -23 8 17 VCS 14 -45 6

Credit: Max Pattis