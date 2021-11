Equitazione, Coppa del Mondo Verona 2021: tre podi per i binomi italiani nella prima giornata

Mandati in archivio gli appuntamenti di Oslo, in Norvegia, e Lione, in Francia, è scattata a Verona la terza tappa della FEI Jumping World Cup 2021: nell’abito di Fieracavalli, oggi sono andate in scena le prime tre gare, che purtroppo non hanno visto successi azzurri, ma tre podi per i binomi italiani.

Nel Premio n° 1, Safe Riding, si impone la statunitense Jessica Springsteen su Tiger Lily, prima in 30.39, che supera due italiani, Filippo Marco Bologni su Quidich de la Chavee, secondo in 30.95, e Luca Marziani su Don’t Worry B, terzo in 30.96.

Nel Premio n° 2, Banca Passadore, vittoria per il belga Olivier Philippaerts su Miro, primo in 59.45, davanti all’irlandese Mark McAuley su O’Hara ELS, secondo in 59.46, mentre completa il podio l’italiano Riccardo Pisani su Charlemagne JT Z, terzo in 60.83.

Nel Premio n° 3, Regione Siciliana, affermazione al jump-off dello svedese Peder Fredricson su H&M Christian K in 34.68, davanti al neerlandese Willem Greve su Highway M TN, secondo in 34.74, ed al colombiano Carlos Enrique Lopez Lizarazo su Admara, terzo in 34.98.

Foto: LiveMedia/Giancarlo Dalla Riva